УПЛ: "Ворскла" в меншості втримала нічию з "Рухом"

Україна, Прем'єр-ліга, 6-й тур

"Ворскла" – "Рух" – 0:0

Вилучення: Скляр, 38 (В, друга жовта картка)

Старт зустрічі вийшов маловидовищним. Фактично півгодини ігрового часу обидві команди витратили на звикання до неякісного газону в Полтаві. Перший момент виник аж на 37-й хвилині – Ієде з меж штрафного пробив повз ближню стійку воріт львів'ян.

А далі антигероєм "Ворскли" став Скляр. На фланзі він грубо зіграв проти Дідика, отримав другий "гірчичник" за п'ять хвилин і залишив господарів у меншості. Красномовним у цій ситуації став той факт, що перше попередження хавбек отримав за розмови.

На другий тайм команди вийшли після вимушеної паузи, пов'язаної з повітряною тривогою. "Рух", попри очікування, не кинувся реалізовувати більшість. Натомість відкрити рахунок могли полтавці – Мякушко завдав діагонального удару, але Ледвій перевів м'яч на кутовий.

Належного розвитку цей епізод, однак, не мав. Команди зав'язли в боротьбі в центрі поля, а до контролю м'яча на чужій половині "Рух" перейшов у фінальні чверть години. Однак, створити бодай одну реальну нагоду забити "жовто-чорні" так і не спромоглися.

Після невиразної нічиєї "Рух" піднявся на 3-тє місце (10 очок). Натомість "Ворскла" залишилася в середині турнірної таблиці. Полтавський колектив набрав 8 пунктів.