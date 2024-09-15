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УПЛ: "Ворскла" в меншості втримала нічию з "Рухом"

Полтава, Неділя 15 вересня 2024 15:25
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УПЛ: "Ворскла" в меншості втримала нічию з "Рухом" Фото: Полтавці та львів'яни голів не забивали (instagram.com/fcvp.official)
Автор: Антон Федорців

Полтавська "Ворскла" розписала нульову нічию проти львівського "Руха" в 6-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 6-й тур

"Ворскла" – "Рух" – 0:0

Вилучення: Скляр, 38 (В, друга жовта картка)

Старт зустрічі вийшов маловидовищним. Фактично півгодини ігрового часу обидві команди витратили на звикання до неякісного газону в Полтаві. Перший момент виник аж на 37-й хвилині – Ієде з меж штрафного пробив повз ближню стійку воріт львів'ян.

А далі антигероєм "Ворскли" став Скляр. На фланзі він грубо зіграв проти Дідика, отримав другий "гірчичник" за п'ять хвилин і залишив господарів у меншості. Красномовним у цій ситуації став той факт, що перше попередження хавбек отримав за розмови.

На другий тайм команди вийшли після вимушеної паузи, пов'язаної з повітряною тривогою. "Рух", попри очікування, не кинувся реалізовувати більшість. Натомість відкрити рахунок могли полтавці – Мякушко завдав діагонального удару, але Ледвій перевів м'яч на кутовий.

Належного розвитку цей епізод, однак, не мав. Команди зав'язли в боротьбі в центрі поля, а до контролю м'яча на чужій половині "Рух" перейшов у фінальні чверть години. Однак, створити бодай одну реальну нагоду забити "жовто-чорні" так і не спромоглися.

Після невиразної нічиєї "Рух" піднявся на 3-тє місце (10 очок). Натомість "Ворскла" залишилася в середині турнірної таблиці. Полтавський колектив набрав 8 пунктів.

До слова, напередодні "Шахтар" у Львові розгромив "Карпати" з хет-триком Бондаренка.

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