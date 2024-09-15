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УПЛ: "Ворскла" в меньшинстве удержала ничью с "Рухом"

Полтава, Воскресенье 15 сентября 2024 15:25
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УПЛ: "Ворскла" в меньшинстве удержала ничью с "Рухом" Фото: Полтавчане и львовяне голов не забивали (instagram.com/fcvp.official)
Автор: Антон Федорцив

Полтавская "Ворскла" расписала нулевую ничью против львовского "Руха" в 6 туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 6-й тур

"Ворскла" – "Рух" – 0:0

Удаление: Скляр, 38 (В, вторая желтая карточка)

Старт встречи получился малозрелищным. Фактически полчаса игрового времени обе команды потратили на привыкание к некачественному газону в Полтаве. Первый момент возник аж на 37-й минуте – Иеде из пределов штрафной пробил мимо ближней штанги ворот львовян.

А дальше антигероем "Ворсклы" стал Скляр. На фланге он грубо сыграл против Дидыка, получил второй "горчичник" в течение пяти минут и оставил хозяев в меньшинстве. Красноречивым в данной ситуации стал тот факт, что первое предупреждение хавбек получил за разговоры.

На второй тайм команды вышли после вынужденной паузы, связанной с воздушной тревогой. "Рух", несмотря на ожидания, не бросился реализовывать большинство. Вместо этого открыть счет могли полтавчане – Мякушко нанес диагональный удар, но Ледвий перевел мяч на угловой.

Надлежащего развития этот эпизод, однако, не имел. Команды увязли в борьбе в центре поля, а к контролю мяча на чужой половине "Рух" перешел в финальные четверть часа. Однако создать хотя бы одну реальную возможность забить "желто-черные" так и не смогли.

После невнятной ничьей "Рух" поднялся на 3-е место (10 очков). В свою очередь "Ворскла" осталась в середине турнирной таблицы. Полтавский коллектив набрал 8 пунктов.

К слову, накануне "Шахтер" во Львове разгромил "Карпаты" с хет-триком Бондаренко.

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