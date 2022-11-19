УПЛ: "Ворскла" дотиснула "Колос" на виїзді та обійшла суперника за очками

Україна, Прем'єр-ліга, 14-й тур

"Колос" – "Ворскла" – 1:2

Голи: Мілько, 65 (пенальті) – Сефері, 31, Степанюк, 80

Гості взяли м'яч під контроль із перших хвилин. За перші півгодини полтавці організували низку напівнагод. В епіцентрі подій почергово опинялися Степанюк (удар заблокував оборонець), Бацула (сейв воротаря) і Юрченко (мимо воріт).

А на 31-й хвилині "Ворскла" таки повела в рахунку. На лівому краю штрафного майданчика з м'ячем опинився Сефері й пробив низом у дальній кут. М'яч влучив у стійку та відлетів у сітку.

"Хлібороби" оговталися під кінець тайму. Це Болбат наважився на постріл із дистанції. Але полтавцям пощастило – м'яч лише струсонув поперечину!

Старт другої половини минув у спокійному темпі. Гаряче стало на 64-й хвилині, коли Яворський у власному штрафному порушив правила проти Безбородька – пенальті. До позначки підійшов Мілько та розвів м'яч і Різника по різних кутах – 1:1.

Через дев'ять хвилин "Ворскла" мала супершанс знову вийти вперед. Однак, Челядін пробив головою повз ворота після флангового навісу Кравця. Але процес пішов.

На 80-й полтавці вже були попереду. Той же Челядін прорвався правим флангом і подав до штрафного, де Волинець невдало відбив м'яч перед собою, подарувавши момент Степанюку – нападник холоднокровно відправив сферу в ближній кут.

Ще раз втрату переваги в рахунку "Ворскла" не допустила. Завдяки перемозі на Київщині полтавці піднялися на 6-те місце в УПЛ (18 очок). Тим часом "Колос" опустився на 8-му позицію (16 пунктів).