УПЛ: "Верес" здобув вольову перемогу над "Львовом"

Україна, Прем'єр-ліга, 23-й тур

"Верес" – "Львів" – 3:2

Голи: Кучеров, 13, Блізніченко, 18, Шестаков, 49 – Свржняк, 4, 45+1

Гості повели в рахунку вже на 4-й хвилині. Щойно опинившись у штрафному майданчику "Вереса", львів'яни відразу ж реалізували момент. Це хорват Свржняк скористався пасом Мишенка та холоднокровно відправив м'яч за лінію.

Утім, ще до середини першого тайму рівняни були попереду. Спершу Кучеров наважився на дальній удар під поперечину та застав зненацька воротаря "Львова". А згодом він же став асистентом – віддав на Блізніченка, який пробив повз Юрчука.

Проте, на перерву команди пішли за рівного рахунку. Невтомний Свржняк зумів оформити дубль. Балканець у центрі штрафного отримав розкішну передачу Бєляєва та переграв Ющишина в ближньому бою – 2:2!

Друга половина виявилася менш насиченою подіями. Хоча старт був обнадійливим. Уже за кілька хвилин після повернення на поле "Верес" знову вийшов вперед. Гол прийшов із лівого флангу, а після відскоку Шестаков головою переправив м'яч у ворота.

"Містяни" створили кілька напівнагод, щоб зрівняти рахунок. Однак, Бєляєв в одному з епізодів пробив поруч зі стійкою. Натомість нападник Есеола мінімум із трьох спроб жодного разу не зумів акцентовано пробити головою...

Зрештою, "Верес" здобув першу домашню перемогу в сезоні, перервав серію з 11-ти (!) матчів без перемог і покинув зону перехідних матчів УПЛ. Тепер рівняни набрали 24 очки та посідають 11-те місце. "Львів" – безнадійний аутсайдер (13 пунктів).