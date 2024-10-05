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УПЛ: "Верес" несподівано переграв "Зорю"

Фото: Рівняни пропустили першими вдома (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Рівненський "Верес" здобув вольову перемогу над луганською "Зорею" у 9-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 9-й тур

"Верес" – "Зоря" – 2:1

Голи: Мрвальєвіч, 18, Луан, 54 – Горбач, 9

 

Матч команди розпочали під рясним дощем, тож в обороні вирішили не відсиджуватися. У дебюті форвард господарів Мрвальєвіч змарнував момент, коли не скористався передачею Луана в центр штрафного. Луганці ж відповіли голом – Антюх прорвався правим флангом і прострілив, а Горбач замкнув ближню стійку.

"Верес" у відповідь перехопив ініціативу та почав пошук підходів до воріт Турбаєвського. Ось Годя головою у падінні пробив над воротами. А на 18-й хвилині рівнянин відігралися. Це Мрвальєвіч із другого поверху замкнув навіс Протасевича від правого краю.

Новий спалах активності припав на період перед перервою. Спершу Горбач після проходу не переграв Кожухара. Згодом Турбаєвський витягнув із-під поперечини постріл Шарая, а в хаосі біля воріт "Зорі" після стандарту в доданий час не розібрався Гончаренко.

У дебюті другої половини команди обмінялися моментами. Постріл луганця Вантуха зі середньої дистанції просвистів вище воріт, а рівнянин Сікейра під кутом пробив у руки голкіперу. На 54-й хвилині "Верес" повів у рахунку – той же Сікейра проштовхнув уперед на Луана, той змістився в центр і забив потужним низовим ударом.

Луганський колектив цілком міг відігратися за лічені хвилини. Однак, після передачі Вантуха з льоту Антюх влучив у поперечину. А ось далі підопічні Младена Бартуловіча так близько до взяття воріт не підібралися. Навіть в спробах штурмувати володіння "Вереса" під завісу зустрічі до справжньої небезпеки справа не дійшла.

Сенсаційна перемога дозволила господарям піднятися з небезпечної зони в середині турнірної таблиці УПЛ. "Верес" набрав 9 очок і опинився на 11-й позиції. Тим часом "Зоря" залишилася з 12-ма пунктами в активі та наразі посідає 7-ме місце в еліті.

До слова, раніше Шандрук став тренером туру після нічиєї з "Шахтарем".

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