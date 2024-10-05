УПЛ: "Верес" неожиданно переиграл "Зарю"

Украина, Премьер-лига, 9-й тур

"Верес" – "Заря" – 2:1

Голы: Мрвальевич, 18, Луан, 54 – Горбач, 9

Матч команды начали под обильным дождем, поэтому в обороне решили не отсиживаться. В дебюте форвард хозяев Мрвальевич упустил момент, когда не воспользовался передачей Луана в центр штрафного. Луганчане же ответили голом – Антюх прорвался правым флангом и прострелил, а Горбач замкнул ближнюю штангу.

"Верес" в ответ перехватил инициативу и начал поиск подходов к воротам Турбаевского. Вот Годя головой в падении пробил выше ворот. А на 18-й минуте ровенчане отыгрались. Это Мрвальевич со второго этажа замкнул навес Протасевича от правого края.

Новая вспышка активности пришлась на период перед перерывом. Сначала Горбач после прохода не обыграл Кожухаря. Затем Турбаевский вытащил из-под перекладины выстрел Шарая, а в хаосе у ворот "Зари" после стандарта в добавленное время не разобрался Гончаренко.

В дебюте второй половины команды обменялись моментами. Выстрел луганца Вантуха со средней дистанции просвистел выше ворот, а ровечанин Сикейра под углом пробил в руки голкиперу. На 54-й минуте "Верес" повел в счете – тот же Сикейра протолкнул вперед на Луана, тот сместился в центр и забил мощным низовым ударом.

Луганский коллектив вполне мог отыграться в считанные минуты. Однако после передачи Вантуха с лета Антюх попал в перекладину. А вот дальше подопечные Младена Бартуловича так близко к взятию ворот не подобрались. Даже в попытках штурмовать владение "Вереса" под занавес встречи до настоящей опасности дело не дошло.

Сенсационная победа позволила хозяевам подняться из опасной зоны внутри турнирной таблицы УПЛ. "Верес" набрал 9 очков и оказался на 11-й позиции. Тем временем "Заря" осталась с 12-ю пунктами в активе и занимает 7-е место в элите.