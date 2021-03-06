УПЛ: "Шахтер" победил "Олимпик" с минимальным счетом

Отметим, что на 24-й минуте счет открыл игрок "горняков" Додо - 0:1.

Игрок "Олимпика" Тадеус Нкенг на 38-й минуте матча 17-го тура чемпионата Украины с "Шахтером" отправил мяч в сетку ворот соперника. Однако главный арбитр встречи Юрий Иванов пересмотрел эпизод и отменил гол, зафиксировав офсайд у Игоря Снурницына, который участвовал в эпизоде и якобы мешал вратарю.

Под конец матча, а именно на 83 минуте, красную карточку получил игрок "Олимпика" Руслан Бобенко.