УПЛ: "Шахтар" переміг "Олімпік" з мінімальним рахунком

Зазначимо, що на 24-й хвилині рахунок відкрив гравець "гірників" Додо - 0: 1.

Гравець "Олімпіка" Тадеус Нкенг на 38-й хвилині матчу 17-го туру чемпіонату України з "Шахтарем" відправив м'яч у сітку воріт суперника. Однак головний арбітр зустрічі Юрій Іванов переглянув епізод і скасував гол, зафіксувавши офсайд у Ігоря Снурніцина, який брав участь в епізоді і нібито заважав воротареві.

Під кінець матчу, а саме на 83 хвилині, червону карточку отримав гравець "Олімпіка" Руслан Бобенко.