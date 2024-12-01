УПЛ: "Шахтар" у матчі з "Рухом" втратив перемогу в компенсований час

Україна, Прем'єр-ліга, 15-й тур

"Шахтар" – "Рух" – 1:1

Голи: Матвієнко, 23 – Дідик, 90+2

"Шахтар" на "Арені Львів" у статусі господарів грав з "Рухом". Львівська команда ображається на "гірників" за матч останнього туру минулої першості. Тоді донеччани поступилися в Житомирі, чим закрили для "жовто-чорних" шлях у єврокубки. Отже, матч цілком можна біло назвати принциповим.

Так воно й сталося. "Гірники" зіштовхнулися з дуже впертим опором зі сторони колективу, який до початку туру йшов у таблиці дев'ятим.

Втім, почалося все з активності "Шахтаря", який дещо шокував суперника стартовим натиском. До гольових моментів справа не доходила, але Кевін двічі нерви захисту полоскотав.

На 22-й хвилині активність іншого бразильця Педро Еріке призвела до кутового біля воріт номінальних гостей. А кутовий завершився голом. Матвієнко після подачі перестрибнув опонентів і ударом під перекладину відкрив рахунок.

Подальша гра і в кінці першого, і в другому таймі проходила під диктовку "Руха". Молода команда діяла дуже наполегливо, гравці часто били по воротах. Правда, необхідної гостроти довгий час львів'яни не могли створити.

Все йшло до того, що чемпіони здобудуть чергову перемогу і наблизяться до лідерів сезону. Але підопічні Віталія Пономарьова біли іншої думки.

Вже в компенсований час, на 90+2 хвилині їм вдалася вирішальна атака. Сич подав з правого флангу, а Дідик з лінії воротарського майданчика наніс фатальний для суперника удар. "Шахтар" кинувся вперед, але вже було занадто пізно. Останні хвилини стали нещасливими для "гірників" на цьому тижні.

Підопічні Маріно Пушіча не змогли наблизитись до "Динамо" з "Олександрією". Маючи 30 балів у активі, вони відстають на шість очок.

"Руху" зароблений бал дозволив піднятися на одну сходинку. У львів'ян 10 очок, тепер вони восьмі.