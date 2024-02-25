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УПЛ: "Рух" розійшовся миром із "Поліссям"

Львів, Неділя 25 лютого 2024 20:00
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УПЛ: "Рух" розійшовся миром із "Поліссям" Фото: Миром закінчився поєдинок у Львові (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Львівський "Рух" розписав нічию проти "Полісся" з Житомира в 18-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 18-й тур

"Рух" – "Полісся" – 1:1

Голи: Підгурський, 31 (пенальті) – Будківський, 12

У дебюті зустрічі активнішими були господарі поля. Утім, швидкий м'яч вдалося оформити "поліським вовкам". На 12-й хвилині Будківський головою переправив у сітку навіс Макуани.

У середині тайму житомиряни змарнували ще кілька нагод забити. Зокрема, Тейлор не зміг переграти голкіпера львів'ян у ближньому бою. Натомість випад Макуани та Фортюне так і не закінчився акцентованим ударом. Як наслідок, "Рух" покарав гостей за марнотратність – Климчук заробив одинадцятиметровий, а Підгурський спокійно його реалізував.

"Полісся" спробувало вийти вперед ще до перерви. Утім, із пострілом Крушинського впорався Ледвій. Натомість зі стартом другої половини "жовто-чорні" зуміли відсунути епіцентр подій подалі від власних воріт. Довелося житомирянам шукати щастя з дистанції, але удар Танковського пройшов мимо воріт.

Натомість у фінальні хвилині сміливішим став "Рух". Ось Таллес розім'яв воротаря гостей ударом. А в наступному епізоді Чоботенко вже з лінії воріт виніс м'яч після атаки львів'ян. У доданий же час Слюбик трохи не дотягнувся до перспективного навісу Плюмена.

Зрештою, матч завершився нічиєю. "Полісся" набрало 33 очки та залишилося на 3-й сходинці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Тим часом "Рух" іде шостим (27 пунктів).

До слова, раніше "Динамо" з камбеком переграло "Металіст 1925" у столиці.

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