ua en ru
Вс, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

УПЛ: "Рух" разошелся миром с "Полесьем"

Львов, Воскресенье 25 февраля 2024 20:00
UA EN RU
УПЛ: "Рух" разошелся миром с "Полесьем" Фото: Миром закончился поединок во Львове (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Львовский "Рух" расписал ничью против "Полесья" из Житомира в 18-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 18-й тур

"Рух" – "Полесье" – 1:1

Голы: Пидгурский, 31 (пенальти) – Будкивский, 12

В дебюте встречи более активными были хозяева поля. Впрочем, быстрый мяч удалось оформить "полесским волкам". На 12-й минуте Будкивский головой переправил в сетку навес Макуаны.

В середине тайма житомиряне упустили еще несколько случаев забить. В частности, Тейлор не смог обыграть голкипера львовян в ближнем бою. Выпад Макуаны и Фортюне так и не закончился акцентированным ударом. Как следствие, "Рух" наказал гостей за расточительность – Климчук заработал одиннадцатиметровый, а Пидгурский спокойно реализовал его.

"Полесье" попыталось выйти вперед еще до перерыва. Впрочем, с выстрелом Крушинского справился Ледвий. Со стартом второй половины "желто-черные" сумели отодвинуть эпицентр событий подальше от собственных ворот. Пришлось житомирянам искать счастья с дистанции, но удар Танковского прошел мимо ворот.

В финальные минуте смелее стал "Рух". Вот Таллес размял вратаря гостей ударом. А в следующем эпизоде Чоботенко уже с линии ворот вынес мяч после атаки львовян. В добавленное время Слюбик немного не дотянулся до перспективного навеса Плюмена.

В конце концов, матч завершился ничьей. "Полесье" набрало 33 очка и осталось на 3-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Тем временем "Рух" идет шестым (27 пунктов).

К слову, ранее "Динамо" с камбэком обыграло "Металлист 1925" в столице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
Зеленский впервые озвучил потери Украины на войне
Зеленский впервые озвучил потери Украины на войне
DAILY
Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным