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УПЛ: "Рух" розгромив "Інгулець" і завершив серію без перемог

Фото: Юрій Климчук оформив дубль (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою львівського "Руха" завершився матч 25-го туру Прем'єр-ліги проти "Інгульця" з Петрова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 25-й тур

"Рух" – "Інгулець" – 3:0

Голи: Соломон-Отабор, 14, Климчук, 47, 90+5

Стартові хвилини промайнули за невеликої територіальної переваги петровців. Та отримати дивіденди від контролю гості не змогли. Натомість львів'яни забили ледь не з першого моменту – на удар Климчука в класній атаці "Руха" зреагував кіпер, але Соломон-Отабор вчасно зіграв на добиванні.

"Інгулець" доволі швидко прийшов до тями після пропущеного м'яча. Та в лінії атаки в підопічних Сергія Ковальця виходило небагато. До перерви можна пригадати хіба що постріл Кухарука повз ворота. Натомість у складі господарів нагадав про себе Альваренга, який пробив мимо з перспективної позиції.

На старті ж другого тайму "Рух" забив другий м'яч. Гол на 47-й хвилині львів'яни оформили в англійському стилі. Це Соломон-Отабор виконав навіс із лівого флангу, а Климчук на ближній стійці головою відправив м'яч у дальній кут.

У середині другої 45-хвилинки команди обмінялися напівнагодами. Ось Запорожець після передачі з флангу пробив у руки Паньківу з півкола штрафного. Згодом Климчук опинився на ударній позиції після перехоплення Підгурського в центрі поля, але пробив повз стійку.

Та все ж лідер "Руха" оформив дубль. У доданий арбітром час Климчук отримав передачу на лінії карної зони та влучно пробив під поперечину, встановивши остаточний результат. Роль асистента виконав Квасниця.

Завдяки перемозі "Рух" перервав 9-матчеву безвиграшну серію. Тепер львів'яни набрали 24 очки та піднялися на 14-те місце. "Інгулець" же залишився на 10-й сходинці (27 пунктів).

До слова, раніше "Динамо" мінімально здолало "Кривбас" у Кривому Розі.

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