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УПЛ: "Рух" разгромил "Ингулец" и завершил серию без побед

Фото: Юрий Климчук оформил дубль (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой львовского "Руха" завершился матч 25-го тура Премьер-лиги против "Ингульца" из Петрового.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 25-й тур

"Рух" – "Ингулец" – 3:0

Голы: Соломон-Отабор, 14, Климчук, 47, 90+5

Стартовые минуты прошли при небольшом территориальном преимуществе петровцев. Но получить дивиденды от контроля гости не смогли. Зато львовяне забили едва ли не с первой попытки – на удар Климчука в классной атаке "Руха" среагировал кипер, но Соломон-Отабор вовремя сыграл на добивании.

"Ингулец" довольно быстро пришел в себя после пропущенного мяча. Однако в линии атаки у подопечных Сергея Ковальца получалось немного. До перерыва можно вспомнить разве что выстрел Кухарука мимо ворот. В составе же хозяев напомнил о себе Альваренга, пробивший мимо с перспективной позиции.

На старте же второго тайма "Рух" забил второй мяч. Гол на 47-й минуте львовяне оформили в английском стиле. Это Соломон-Отабор выполнил навес с левого фланга, а Климчук на ближней штанге головой отправил мяч в дальний угол.

В середине второй 45-минутки команды обменялись полувозможностями. Вот Запорожец после передачи с фланга пробил в руки Панькиву с полукруга штрафной. Вскоре Климчук оказался на ударной позиции после перехвата Пидгурского в центре поля, но пробил мимо штанги.

И все же лидер "Руха" оформил дубль. В добавленное арбитром время Климчук получил передачу на линии штрафной зоны и точно пробил под перекладину, установив окончательный результат. Роль ассистента исполнил Квасница.

Благодаря победе "Рух" прервал 9-матчевую безвыигрышную серию. Теперь львовяне набрали 24 очка и поднялись на 14-е место. "Ингулец" же остался на 10-й строчке (27 пунктов).

К слову, ранее "Динамо" минимально одолело "Кривбасс" в Кривом Роге.

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