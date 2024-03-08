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УПЛ: "Рух" несподівано здолав "Дніпро-1" на виїзді

Фото: "Жовто-чорні" перемогли з автоголом господарів (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорців

"Дніпро-1" зазнав мінімальної поразки від львівського "Руха" в 20-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 20-й тур

"Дніпро-1" – "Рух" – 0:1

Гол: Сарапій, 5 (автогол)

 

На берегах Дніпра до голу призвів фактично перший момент. Львів'янам допоміг стандарт. Після подачі з кутового Сарапій виявився першим на м'ячі, але зрізав його за лінію власних воріт – 0:1.

"Спортклубівці" могли зрівняти рахунок за кілька хвилин. Проте, голкіпер "Руха" впорався з низовим пострілом Горбунова. А от у середині тайму Дідик головою із меж штрафного не зміг поцілити у площину воріт "Дніпра-1". Перед перервою Очеретько не зміг реалізувати момент дніпровців на добиванні.

Початок другої половини відклали через повітряну тривогу. Довша пауза пішла на користь господарям поля. Команда Юрія Максимова після поновлення матчу взялися тиснути на редути львів'ян. Згодом з'явилися і моменти. Дальній удар від Очеретька оминув ворота, а з пострілом Піхальонка в дальній кут впорався Ледвій.

"Рух" відповів змарнованою нагодою Карабіна. Його удар з близької відстані парирував Волинець. Та з виконанням кутового довелося зачекати – Повітряні сили знову оголосили про загрозу застосування балістики по регіону. Коли ж поєдинок ненадовго відновився, то "Дніпро-1" не використав два моменти під час однієї атаки. Ледвій зупинив удар Ківінди, а добивання Сарапія заблокував оборонець.

Чергова повітряна тривога остаточно "розхолодила" команди. Зрештою, коли минули чотири години з часу початку матчу, ні моральних, ні фізичних сил забити ще в команд не залишилося. "Рух" здобув несподівану мінімальну перемогу та підтягнувся до топ-5 Прем'єр-ліги (33 очки). Натомість "Дніпро-1", вочевидь, втратить лідерство, залишившись з 38-ма пунктами.

До слова, напередодні "Динамо" втратило перемогу над "Вересом" на останній хвилині.

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