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УПЛ: "Рух" у Львові дотиснув "Кривбас" після перерви

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Львів, Неділя 06 листопада 2022 17:19
УПЛ: "Рух" у Львові дотиснув "Кривбас" після перерви Фото: "Рух" перестріляв "Кривбас" у Львові (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Вольовою перемогою львівського "Руха" завершилася програма 11-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги. Поразки зазнав криворізький "Кривбас".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Рух" – "Кривбас" – 2:1

Голи: Слюсар, 53, Сапуга, 57 – Волошин, 48

Вилучення: Сапуга, 76 (Р, друга жовта картка)

Перший тайм вийшов безгольовим. Команди змінювали одна одну в серіях атак, але до справді реальних нагод справа фактично не доходила. Умовно небезпечних моментів суперники створили якраз по одному – Волошин не зміг замкнути простріл Татаркова, а Таллес схибив після скидання Слюсаря.

Зате старт другої половини вийшов вкрай видовищним. Гості повели на 48-й хвилині. Климчук обрізався біля власних воріт, м'яч підхопив Татарков і виклав під удар Волошину – вихованець "Динамо" класним ударом відправив сферу в дев'ятку.

Тим не менше, львів'яни швидко оговталися. Спершу ще один момент змарнував Таллес, який із близької відстані не влучив у площину. Зате Слюсар вчасно опинився на добиванні після удару Довгого та відправив м'яч у сітку – 1:1.

А вже на 57-й хвилині "Рух" вийшов уперед. Це Таллес виконав чудовий навіс із лівого флангу, а новий капітан львів'ян Сапуга забив із меж штрафного. Щоправда, згодом ледь не став антигероєм – сфолив проти Волошина та залишив команду вдесятьох.

Та і в меншості "Рух" втримав перевагу та оформив третю перемогу в сезоні. Львівська команда набрала 11 очок і піднялася на 10-те місце в турнірній таблиці УПЛ.

До слова, київське "Динамо" розгромило "Чорноморець" в Одесі та повернулося в топ-6 Прем'єр-ліги.

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