УПЛ: "Рух" і "Полісся" розписали відкладену нічию

Україна, Прем'єр-ліга, 1-й тур

"Рух" – "Полісся" – 1:1

Голи: Карабін, 49 – Гуцуляк, 81

Друга відкладена гра першого туру відбулась у Львові та теж принесла нічию. "Рух" з "Поліссям" видали доволі динамічну гру, в якій кожен з суперників міг розраховувати на перемогу.

Перший тайм пройшов з невеликою перевагою гостей. Вони більше володіли м'ячем, гостріше атакували. Мали принаймні два непоганих моменти, щоб відкрити рахунок. Причому сталися вони протягом однієї атаки.

Спочатку Валле небезпечно пробив головою, але голкіпер господарів Ледвій зміг перевести м'яч на кутовий. А потім, після розіграшу цього кутового, Михайліченко подав на дальню стійку, де знову ж таки головою пробивав Сарапій. Ледвій був на місці і відвів загрозу.

Друга половина гри розпочалася несподіваний голом "Руха", гравцям якого "підіграли" самі житомирці. Карабін неподалеку від штрафного "Полісся" обікрав Сарапія, віддав на Климчука, отримав передачу у відповідь і точно пробив у дальній кут. Взяття воріт виглядало трохи нелогічним, проте гостям від цього було не легше.

"Полісся" кинулося відіграватися, але діяло зовсім без гостроти. Футболісти "Руха" грамотно перекривали шляхи до своїх воріт і, здавалось, зможуть довести поєдинок до перемоги.

Але на 81-й хвилині стався дуже курйозний гол Гуцуляка. Півзахисник збірної України, отримавши м'яч на правому фланзі, сміливо пішов вперед, продерся у штрафний скрізь двох оборонців суперника і з абсолютно незручного кута пробив по воротах. Щастя всміхнулося гравцю "вовків": м'яч пролетів між ніг Ледвія і опинився в сітці. Гуцуляк забив дев'ятий гол у сезоні і одноосібно очолив бомбардирські перегони.

Нічия не задовольняла обидві команди, тому в останні хвилини суперники сумбурно атакували ворота один одного. Проте результату це не принесло.

"Полісся" з 24-ма очками залишилось на п'ятій сходинці. "Рух" з 20-ма пунктами – сьомий.