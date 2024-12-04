УПЛ: "Рух" и "Полесье" расписали отложенную ничью

Украина, Премьер-лига, 1-й тур

"Рух" – "Полесье" – 1:1

Голы: Карабин, 49 – Гуцуляк, 81

Вторая отложенная игра первого тура прошла во Львове и тоже принесла ничью. "Рух" с "Полесьем" выдали довольно динамичную игру, в которой каждый из соперников мог рассчитывать на победу.

Первый тайм прошел с небольшим преимуществом гостей. Они больше владели мячом, острее атаковали. Имели по крайней мере два хороших момента, чтобы открыть счет. Причем произошли они в течение одной атаки.

Сначала Валле опасно пробил головой, но голкипер хозяев Ледвий смог перевести мяч на угловой. А затем, после розыгрыша этого углового, Михайличенко подал на дальнюю штангу, где опять же головой пробивал Сарапий. Ледвий был на месте и отвел угрозу.

Вторая половина игры началась неожиданным голом "Руха", игрокам которого "подыграли" сами житомирцы. Карабин неподалеку от штрафной "Полесья" обокрал Сарапия, отдал на Климчука, получил ответную передачу и точно пробил в дальний угол. Взятие ворот выглядело немного нелогичным, однако гостям от этого было не легче.

"Полесье" бросилось отыгрываться, но действовало совсем без остроты. Футболисты "Руха" грамотно перекрывали пути к своим воротам и, казалось, смогут довести поединок до победы.

Но на 81-й минуте произошел очень курьезный гол Гуцуляка. Полузащитник сборной Украины, получив мяч на правом фланге, смело пошел вперед, прорвался в штрафную сквозь двух соперников и с совершенно неудобного угла пробил по воротам "волков": мяч пролетел между ног Ледвия и оказался в сетке. Гуцуляк забил девятый гол в сезоне и единолично возглавил бомбардирскую гонку.

Ничья не удовлетворяла обе команды, поэтому в последние минуты соперники сумбурно атаковали ворота друг друга. Однако результата это не принесло.

"Полесье" с 24 очками осталось на пятой строчке. "Рух" с 20-ю пунктами - седьмой.