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УПЛ роздала нагороди за підсумками туру

Фото: Ілля Квасниця отримав визнання публіки (fcruhlviv.com)
Автор: Антон Федорців

За підсумками 21-го туру вітчизняної першості українська Прем'єр-ліга віддала призи найкращим гравцеві та тренеру представникам львівського "Руха" та рівненського "Вереса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Вінгер "жовто-чорних" із міста Лева Ілля Квасниця – футболіст туру чемпіонату України. 20-річний виконавець доклався до розгрому харківського "Металіста 1925" на виїзді (4:1).

Квасниця закріпив перевагу "Руха" в середині першого тайму після того, як Плюман відкрив рахунок. Він отримав передачу Пастуха в межах штрафного та пробив повз голкіпера харків'ян. Згодом Підгурський та Плюман довели рахунок до розгромного, а гол Імерекова лише підсолодив гіркоту поразки "Металіста 1925".

Натомість керманич "Вереса" Олег Шандрук – найкращий тренер 21-го туру. Його підопічні здобули важливу перемогу над "Чорноморцем" в Одесі. Рівняни мінімально здолали "моряків" із черговим голом Мрвальєвіча. Завдяки перемозі "червоно-чорні" покинули зону вильоту.

На першому етапі найкращих гравця та тренера туру називали журналісти низки видань, а на другому – за чотирьох номінантів голосували вболівальники в соцмережах УПЛ. Квасниця випередив Ковальця, Черненка та Бізіману. Натомість Шандрук виявився кращим за Ротаня, Іващенка та Пономарьова.

 

До слова, раніше "Кривбас" наздогнав "Шахтар" нагорі таблиці Прем'єр-ліги.

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