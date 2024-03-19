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УПЛ раздала награды по итогам тура

Фото: Илья Квасница получил признание публики (fcruhlviv.com)
Автор: Антон Федорцив

По итогам 21-го тура отечественного первенства украинская Премьер-лига отдала призы лучшим игроку и тренеру представителям львовского "Руха" и ровненского"Вереса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Вингер "желто-черных" из города Льва Илья Квасница – футболист тура чемпионата Украины. 20-летний исполнитель приложился к разгрому харьковского "Металлиста 1925" на выезде (4:1).

Квасница закрепил преимущество "Руха" в середине первого тайма после того, как Плюман открыл счет. Он получил передачу Пастуха в пределах штрафной и пробил мимо голкипера харьковчан. Впоследствии Пидгурский и Плюман довели счет до разгромного, а гол Имерекова лишь подсластил горечь поражения "Металлиста 1925".

В свою очередь "Вереса" Олег Шандрук – лучший тренер 21-го тура. Его подопечные одержали важную победу над "Черноморцем" в Одессе. Ровенчане минимально одолели "моряков" с очередным голом Мрвальевича. Благодаря победе "красно-черные" покинули зону вылета.

На первом этапе лучших игрока и тренера тура называли журналисты ряда изданий, а на втором – за четырех номинантов голосовали болельщики в соцсетях УПЛ. Квасница опередил Ковальца, Черненко и Бизиману. Зато Шандрук оказался лучше Ротаня, Иващенко и Пономарева.

 

К слову, ранее "Кривбасс" настиг "Шахтер" наверху таблицы Премьер-лиги.

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