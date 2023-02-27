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УПЛ: Ротань дебютував на чолі "Олександрії" з феєричної нічиєї з "Металістом 1925"

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Олександрія, Понеділок 27 лютого 2023 15:01
УПЛ: Ротань дебютував на чолі "Олександрії" з феєричної нічиєї з "Металістом 1925" Фото: Битва середняків УПЛ завершилася нічиєю (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Результативним миром завершився перенесений матч 6-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги між "Олександрією" та харківським "Металістом 1925".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 6-й тур (перенесений матч)

"Олександрія" – "Металіст 1925" – 3:3

Голи: Третьяков, 8, 68, Кобзар, 81 – Ткачук, 21, Бичек, 33, Шершень, 47

"Жовто-чорні" зуміли забити швидкий м'яч. На 8-й хвилині господарі скористалися помилкою Ткачука та зусиллями Мустафаєва вивели на ударну позицію Третьякова. Нападник метрів із десяти низовим ударом пробив Мозіля.

Харків'яни оговталися до середини тайму та відповіли двома голами. Спершу допоміг стандарт – Ткачук головою замкнув навіс Вачіберадзе від кутового прапорця. Згодом "Металіст 1925" скористався контратакою після перехоплення Чирука, коли Бичек влучно пробив у ближній кут.

На старті ж другої половини гості забили втретє. Русин увірвався з правого краю до штрафного майданчика й пробив під поперечину, але Горох у класному стрибку парирував м'яч. Утім, на добиванні опинився Шершень і в дотик відправив м'яч у сітку.

Однак, підопічні Руслан Ротаня не знітилися і зуміли відігратися. Повернув "Олександрію" до гри той же Третьяков. На 68-й хвилині нападник отримав передачу Мустафаєва на лінії карної зони та поклав м'яч у верхній кут. А на 81-й Кобзар із кількох метрів оформив гол після скидки в межах штрафного – 3:3!

Фінальні хвилини обидві команди провели на зустрічних курсах. Проте, ні "Олександрія", ні "Металіст 1925" вирвати перемогу так і не зуміли. Бойова нічия не змінила турнірного становища команд – господарі посідають 5-те місце (25 очок), а гості залишилися на 7-й позиції (19 пунктів).

До слова, київське "Динамо" внесло трьох нових виконавців до заявки на весняну частину вітчизняної першості.

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