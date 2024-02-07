УПЛ просунулася в створенні єдиного телепулу: що зміниться для вболівальників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УПЛ.

УПЛ у другій частині сезону 2023/24 запустить власний телеканал – УПЛ ТБ – у співпраці з 1+1 media distribution. Перша трансляція запланована на 23 лютого. На цю дату запланований матч черкаського ЛНЗ із криворізьким "Кривбасом".

Новий спортивний канал повинен з'явитися в базових підписках провідних OTT-платформ, сітках кабельних операторів і платформі Viasat. За створення контенту відповідатиме Прем'єр-ліга, а 1+1 media займатиметься розповсюдженням продукту. З наступного же сезону в ефірі телеканалу, окрім трансляції поєдинків, повинні з'явитися аналітичні програми, студії до та після матчів, огляди, інтерв'ю тощо.

"Ми прагнемо та будемо створювати цікавий контент, знайомити аудиторію з командами та обличчями УПЛ, а також наповнювати ефір оглядовими програмами. У планах телеканалу – переймати досвід міжнародних спортивних партнерів і створювати з ними спільний контент європейської якості", – пояснив очільник ліги Євген Дикий.

Зі старту нинішнього сезону команди Прем'єр-ліги фактично перебували в двох телепулах. Домашні матчі більшості клубів показували на низці OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV та Vodafone TV. Натомість поєдинки київського "Динамо", "Дніпра-1" та луганської "Зорі" – на телеканалах 1+1 media. Створення УПЛ ТБ, імовірно, призведе до трансляції всіх команд ліги разом.