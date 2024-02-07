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УПЛ продвинулась в создании единого телепула: что изменится для болельщиков

Киев, Среда 07 февраля 2024 12:44
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УПЛ продвинулась в создании единого телепула: что изменится для болельщиков Фото: УПЛ ТВ выйдет в эфир с возобновлением сезона (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига анонсировала близкий запуск специализированного телевизионного канала, который будет транслировать поединки элитного дивизиона чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УПЛ.

УПЛ во второй части сезона 2023/24 запустит собственный телеканал – УПЛ ТВ – в сотрудничестве с 1+1 media distribution. Первая трансляция запланирована на 23 февраля. На эту дату запланирован матч черкасского ЛНЗ с криворожским "Кривбассом".

Новый спортивный канал должен появиться в базовых подписках ведущих OTT-платформ, сетях кабельных операторов и платформе Viasat. За создание контента будет отвечать Премьер-лига, а 1+1 media будет заниматься распространением продукта. Со следующего сезона в эфире телеканала, кроме трансляции поединков, должны появиться аналитические программы, студии до и после матчей, обзоры, интервью и т. д.

"Мы стремимся и будем создавать интересный контент, знакомить аудиторию с командами и лицами УПЛ, а также наполнять эфир обзорными программами. В планах телеканала – перенимать опыт международных спортивных партнеров и создавать с ними общий контент европейского качества", – объяснил глава лиги Евгений Дикий.

Со старта нынешнего сезона команды Премьер-лиги фактически находились в двух телепулах. Домашние матчи большинства клубов показывали на ряде OTT-платформ – MEGOGO, Киевстар ТВ, Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV и Vodafone TV. Поединки же киевского "Динамо", "Днепра-1" и луганской "Зари" – на телеканалах 1+1 media. Создание УПЛ ТВ предположительно приведет к трансляции всех команд лиги вместе.

К слову, ранее УПЛ обнародовала график первого тура после зимней паузы.

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