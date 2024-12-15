УПЛ: "Полісся" знову перемогло "Шахтар"

Україна, Прем'єр-ліга, 17-й тур

"Полісся" – "Шахтар" – 1:0

Гол: Михайліченко, 90+1

Житомирці не знали радості перемог у восьма матчах поспіль. А на гру проти чемпіона України вийшли надзвичайно зарядженими на результат.

У першому таймі господарі виглядали набагато цікавіше, ніж учасники Ліги чемпіонів. Гостріше та різноманітніше атакували і мали моменти для взяття воріт. Декілька разів у штрафному "гірників" виникали справжні пожежі, коли досвідчені захисники гостей просто виносили м'яч подалі від воріт. Ну і двічі "Шахтар" рятував каркас воріт.

Три гольові моменти "Полісся" мало до перерви. У першому випадку індивідуальною майстерністю відзначився Гуцуляк. Він як слаломіст пройшов оборонців у штрафному суперника і пробив по воротах. Різник показав чудеса реакції.

Згодом ледь не стався курйозний гол. Педро Енріке, виносячи м'яч, влучив у потилицю Матічу, від якої футбольний снаряд відскочив у штангу воріт "Шахтаря". А вже під завісу удар Кушніренка злету з-за меж штрафного прийшовся у поперечину воріт "гірників".

Щодо підопічних Маріно Пушіча, у них був перспективний момент вже в компенсований до першого тайму час. Судаков хорошим пасом вивів Траоре майже один на один з голкіпером "Полісся". Але Кудрик, який замінив дискваліфікованого Волинця, встиг відвести загрозу.

Початок другого тайму був повністю за "Шахтарем". Команда заграла активніше в атаці, використовувала для наступу обидва фланги. І хоча надзвичайної гостроти це не створило, тиск для "Полісся" був дуже неприємним. Згодом господарям вдалося трохи виправити ситуацію. Але про домінування "вовків", як це було до перерви, річ уже не йшла. "Шахтар" вів гру досить упевнено.

І все ж таки останнє слово було за "Поліссям". На 90+1 хвилині Брістріч знайшов у штрафному Михайліченка, який розвернувся і влучно пробив у ближній кут. Цей гол став переможним.