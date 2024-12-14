УПЛ: "Олександрія" втратила очки з ЛНЗ в матчі з двома тривогами та "швидкою" на полі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 17-й тур

"Олександрія" – ЛНЗ – 1:1

Голи: Філіппов, 45+2 – Яшарі, 65

Матч став своєрідним іспитом для тимчасового тренерського штабу ЛНЗ на чолі с Андрієм Диканем, який замінив звільненого напередодні іспанця Адреса Карраско. Забігаючи наперед, відзначимо, що зі своїм завданням наставники впорались: черкасцям вдалося пригальмувати хід одного з лідерів чемпіонату.

Матч взагалі був багатим на події. Досить спокійний перший тайм на 30-й хвилині був перерваний повітряною тривогою. Вимушена зупинка пішла на користь господарям. В кінці першої половини гри підопічні Руслана Ротаня активізувались, що втілилось у забитий гол вже в компенсований арбітром час. Відзначився Філіппов, який вдало зіграв після відскоку від заблокованого дальнього удару Мишньова.

На другий тайм команди вийшли через годину після завершення першого. У перерві матчу знову оголосили тривогу. А після поновлення гри стався неприємний інцидент: гравцю ЛНЗ Каплієнку стало зле прямо на полі. Він раптово впав та втратив свідомість. Щоб надати йому допомогу машина "швидкої" виїхала прямо на футбольне поле.

У другому таймі гості зуміли зрівняти рахунок. На 65-й хвилині Молло в центрі штрафного скинув м'яч під удар Яшарі, але той спочатку пробив саме в партнера, а вже потім відправив м'яч під поперечину.

ЛНЗ міг і виграти. Адже на 83-й хвилині у ворота господарів призначили пенальті. Суддя спочатку зафіксував, що після удару Яшарі м'яч влучив у руку Шабанова. Проте згодом рефері скасував своє рішення.

"Олександрія" втратила очки в третьому поєдинку поспіль, проте з 38-ма пунктами все ще тримається на другій сходинці, випереджаючи "Шахтар" на п'ять балів (у "гірників" гра у запасі). ЛНЗ піднявся на 9-те місце із 19-ма заліковими пунктами.