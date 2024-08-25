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УПЛ: "Полісся" розгромило "Оболонь"

Житомир, Неділя 25 серпня 2024 14:55
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УПЛ: "Полісся" розгромило "Оболонь" Фото: Житомиряни чотири рази засмутили "пивоварів" (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорців

Житомирське "Полісся" впевнено здолало київську "Оболонь" в 4-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 4-й тур

"Полісся" – "Оболонь" – 4:0

Голи: Назаренко, 19, 39, 49, Гуцуляк, 23

Вилучення: Грисьо, 54 (О, пряма червона картка)

"Поліські вовки" зі старту зустрічі почали грати першим номером, а "пивовари" намагалися вискочити в контратаки. Кращим виявився підхід господарів. На екваторі тайму житомиряни повели з двома забитими м'ячами.

Перший гол прийшов із правого флангу – Гуцуляк навісив на дальню стійку, де головою результативно зіграв Назаренко. А на 23-й хвилині асистент подвоїв перевагу "Полісся". Він отримав м'яч праворуч в атаці, пройшов двох оборонців і красиво поклав у дальній кут.

"Оболонь" спробувала змінити перебіг подій. Тренерський штаб киян провів дві заміни в середині першої половини, але на перерву "пивовари" пішли з розгромною поразкою. Це Назаренко реалізував момент після класної передачі Бабенка з глибини.

Геть кепськими справи "Оболоні" стали на початку другого тайму. Спершу Назаренко переграв двох оборонців, обійшов голкіпера та відправив м'яч у порожні ворота – 4:0. А на 54-й хвилині Грисьо залишив гостей в меншості, грубо зігравши проти Таллеса на фланзі.

Фінальні 30+ хвилин перетворилися на формальність. "Полісся" могло зробити рахунок геть непристойним, але невтомному Назаренку, Пайшау, Бабенко забракло влучності. Зрештою, домашня перемога дозволила житомирянам піднятися на друге місце в чемпіонаті (7 очок). Натомість кияни – на передостанній сходинці (1 пункт).

До слова, напередодні "Шахтар" несподівано програв "Олександрії" битву лідерів УПЛ.

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