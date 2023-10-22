УПЛ: "Полісся" повернулося на друге місце, "Рух" розтрощив "Верес"

Україна, Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Верес" – "Рух" – 2:5

Голи: Сікейра, 82, Балан, 89 – Теслюк, 13, Климчук, 33, Пастух, 65, 86, Квасниця, 88

"Ворскла" – "Полісся" – 0:3

Голи: Кушніренко, 37 (пенальті), Макуана, 54, Шастал, 90+2

Львів'яни окреслили намір перемогти двома голами до перерви. "Жовто-чорні" оформили швидкий м'яч на 13-й хвилині – Теслюк із другої спроби пробив Паста. Перед перервою Климчук виграв верхову дуель в Курка після того, як голкіпер перервав навіс.

На 65-й "Рух" зробив рахунок розгромним, коли Пастух протиснув опонентів на кутовому та головою відправив м'яч у сітку. Новий спалах припав на фінальні 10 хвилин. Спершу "Верес" розмочив рахунок зусиллями Сікейри, але Пастух у контратаці та Квасниця виходом віч-на-віч зняли всі запитання. Гол Балана нічого не змінив.

Натомість у Полтаві "Полісся" теж забило до та після перерви. Відкрили рахунок житомиряни під завісу першого тайму, коли Кушніренко реалізував одинадцятиметровий за фол проти Крушинського. А на старті другої половини Макуана після передачі Аріельсона переграв Ісенка в очному протистоянні.

Добили "Ворсклу" житомиряни на другій доданій арбітром хвилині. Це Шастал вчасно опинився на добиванні після того, як м'яч поцілив у стійку зі стандарту. Розгром дозволив "Поліссю" повернутися на другу сходинку в чемпіонаті України (22 очки). Натомість "Рух" опинився на 4-му місці (19 пунктів).