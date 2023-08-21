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УПЛ перенесла вже другий матч п'ятого туру чемпіонату: що трапилося

Київ, Понеділок 21 серпня 2023 14:51
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УПЛ перенесла вже другий матч п'ятого туру чемпіонату: що трапилося Фото: "Рух" залишається лідером першості після чотирьох турів (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок 5-го туру Прем'єр-ліги між львівським "Рухом" і "Дніпром-1" не відбудеться в найближчий вікенд. Матч перенесли на невизначений термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Поєдинок "Рух" – "Дніпро-1" раніше був запланований на 27 серпня. "Спортклубівці" звернулися до ліги з клопотанням про перенесення матчу.

Віце-чемпіон України цього тижня продовжить виступи в єврокубках. На 23 серпня призначений перший поєдинок плей-офф кваліфікації Ліги конференцій проти "Спартака" зі словацької Трнави. Оскільки матч буде виїзним, то "Дніпро-1" попросив перенести зустріч.

Раніше Прем'єр-ліга перенесла інший матч 5-го туру. Київське "Динамо" прийме "Верес" із Рівного, вочевидь, вже восени. "Біло-сині" 24 серпня зустрінуться зі стамбульським "Бешикташем" у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій.

Напередодні "Дніпро-1" залишився без головного тренера. Олександр Кучер подав у відставку після домашньої поразки від "Оболоні" (1:2). Новим керманичем "спортклубівців" нібито стане іспанець Гарсія.

До слова, раніше УПЛ роздала нагороди найкращим гравцю і тренеру туру.

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