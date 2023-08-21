УПЛ перенесла уже второй матч пятого тура чемпионата: что случилось

Поединок 5-го тура Премьер-лиги между львовским "Рухом" и "Днепром-1" не состоится в ближайший уикенд. Матч был перенесен на неопределенный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Поединок "Рух" – "Днепр-1" ранее был запланирован на 27 августа. "Спортклубовцы" обратились в лигу с ходатайством о переносе матча.

Вице-чемпион Украины на этой неделе продолжит выступления в еврокубках. На 23 августа назначен первый поединок плей-офф квалификации Лиги конференций против "Спартака" со словацкой Трнавы. Поскольку матч будет выездным, то "Днепр-1" попросил перенести встречу.

Ранее Премьер-лига перенесла другой матч 5-го тура. Киевское "Динамо" примет "Верес" из Ровно, очевидно, уже осенью. "Бело-синие" 24 августа встретятся со стамбульским "Бешикташем" в плей-офф квалификации Лиги конференций.

В преддверии "Днепр-1" остался без главного тренера. Александр Кучер подал в отставку после домашнего поражения от "Оболони" (1:2). Новым наставником "спортклубовцев" якобы станет испанец Гарсия.