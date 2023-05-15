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УПЛ отримала двох новачків на новий сезон: хто вийде з Першої ліги

Фото: Житомиряни святкують вихід до Прем'єр-ліги (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорців

За два тури до кінця змагань у Першій лізі сезону 2022/23 визначилися два володарі путівок до української Прем'єр-ліги на наступний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ПФЛ.

Житомирське "Полісся" та київська "Оболонь" стали недосяжними для конкурентів у боротьбі за вихід до еліти. У 6-му турі чемпіонської групи вони здолала кременчуцький "Кремінь" і "Ниву" з Тернополя відповідно.

Прийдешній сезон Прем'єр-ліги стане дебютним в історії для житомирян. "Полісся" було засноване наприкінці 50-х і весь радянський період провело в Другій лізі. Після ж проголошення Незалежності тамтешня команда здебільшого виступала в Першій лізі до розформування в 2005 році. Відроджене "Полісся" було в 2016 році, а президентом став співвласник АТБ Геннадій Буткевич.

Натомість "Оболонь" провела в Прем'єр-лізі 6 сезонів перед розформуванням у 2012 році. У сезоні 2013/14 оновлена команда під назвою "Оболонь-Бровар" стартувала в Другій лізі. Очільником клубу залишився президент корпорації "Оболонь" Олег Слободян.

Ще дві команди Першої ліги, які посядуть підсумкові третє-четверте місця, зможуть поборотися за вихід до УПЛ. Вони зіграють перехідні матчі з клубами, що фінішують у Прем'єр-лізі на 13-14-й позиціях. Наразі там перебувають "Минай" і "Рух".

До слова, напередодні "Зоря" розтрощила "Металіст" із п'ятьма голами на виїзді.

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