УПЛ отримала двох новачків на новий сезон: хто вийде з Першої ліги

Житомирське "Полісся" та київська "Оболонь" стали недосяжними для конкурентів у боротьбі за вихід до еліти. У 6-му турі чемпіонської групи вони здолала кременчуцький "Кремінь" і "Ниву" з Тернополя відповідно.

Прийдешній сезон Прем'єр-ліги стане дебютним в історії для житомирян. "Полісся" було засноване наприкінці 50-х і весь радянський період провело в Другій лізі. Після ж проголошення Незалежності тамтешня команда здебільшого виступала в Першій лізі до розформування в 2005 році. Відроджене "Полісся" було в 2016 році, а президентом став співвласник АТБ Геннадій Буткевич.

Натомість "Оболонь" провела в Прем'єр-лізі 6 сезонів перед розформуванням у 2012 році. У сезоні 2013/14 оновлена команда під назвою "Оболонь-Бровар" стартувала в Другій лізі. Очільником клубу залишився президент корпорації "Оболонь" Олег Слободян.

Ще дві команди Першої ліги, які посядуть підсумкові третє-четверте місця, зможуть поборотися за вихід до УПЛ. Вони зіграють перехідні матчі з клубами, що фінішують у Прем'єр-лізі на 13-14-й позиціях. Наразі там перебувають "Минай" і "Рух".