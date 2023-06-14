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УПЛ отримала дебютанта на новий сезон: хто виграв плей-офф

Фото: ЛНЗ виборов путівку до вищого дивізіону (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Абсолютним новачком української Прем'єр-ліги у прийдешньому сезоні стане черкаський ЛНЗ. Підопічні Олександра Ковпака переграли петровський "Інгулець".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, перехідні матчі

ЛНЗ – "Інгулець" – 2:1 (перший матч – 1:1)

Голи: Савін, 17, Коробенко, 30 (автогол) – Сітало, 51

Після мінімальної поразки на виїзді черкащани в перші півгодини зробили вагому заявку на підсумковий успіх. Повів у рахунку ЛНЗ на 17-й хвилині, скориставшись провалом в обороні гостей. Савін із лінії штрафного в дотик замкнув передачу Тищенка.

Помилка петровців допомогла господарям і на 30-й. Черкащани розіграли кутовий на лівому фланзі, пішов навіс на Тищенка в район дальньої стійки, але перервати подачу взявся Коробенко. Однак, так невдало, що зрізав м'яч у власні ворота...

"Інгулець" міг відігратися перед перервою. Проте, Козиренко з меж штрафного майданчика пробив повз дев'ятку. Зате гольовою виявивалася атака петровців на старті другої половини – в метушні після кутового Сітало вдало зіграв на добиванні.

Гості намагалися відігратися, але до справжніх гольових моментів справа так і не дійшла. Як наслідок, ЛНЗ завоював путівку до Прем'єр-ліги. Досі жодній з команд регіону не вдавалося потрапити до елітного дивізіону.

До слова, раніше "Верес" втримався в Прем'єр-лізі завдяки розгрому "Металурга".

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