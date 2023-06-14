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УПЛ получила дебютанта на новый сезон: кто выиграл плей-офф

Фото: ЛНЗ завоевал путевку в высший дивизион (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Абсолютным новичком украинской Премьер-лиги в грядущем сезоне станет черкасский ЛНЗ. Подопечные Александра Ковпака обыграли петровский "Ингулец".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, переходные матчи

ЛНЗ – "Ингулец" – 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Савин, 17, Коробенко, 30 (автогол) – Ситало, 51

После минимального поражения на выезде черкащане в первые полчаса сделали весомую заявку на итоговый успех. Повел в счете ЛНЗ на 17-й минуте, воспользовавшись провалом в обороне гостей. Савин с линии штрафной в касание замкнул передачу Тищенко.

Ошибка петровцев помогла хозяевам и на 30-й. Черкащане разыграли угловой на левом фланге, пошел навес на Тищенко в район дальней штанги, но прервать подачу взялся Коробенко. Однако так неудачно, что срезал мяч в свои ворота...

"Ингулец" мог отыграться перед перерывом. Однако Козыренко из пределов штрафной пробил мимо девятки. Зато голевой оказалась атака петровцев на старте второй половины – в суматохе после углового Ситало удачно сыграл на добивании.

Гости пытались отыграться, но до настоящих голевых моментов дело так и не дошло. Как следствие, ЛНЗ завоевал путевку в Премьер-лигу. До сих пор ни одной из команд региона не удавалось попасть в элитный дивизион.

К слову, ранее "Верес" удержался в Премьер-лиге благодаря разгрому "Металлурга".

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