УПЛ получила дебютанта на новый сезон: кто выиграл плей-офф

Украина, Премьер-лига, переходные матчи

ЛНЗ – "Ингулец" – 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Савин, 17, Коробенко, 30 (автогол) – Ситало, 51

После минимального поражения на выезде черкащане в первые полчаса сделали весомую заявку на итоговый успех. Повел в счете ЛНЗ на 17-й минуте, воспользовавшись провалом в обороне гостей. Савин с линии штрафной в касание замкнул передачу Тищенко.

Ошибка петровцев помогла хозяевам и на 30-й. Черкащане разыграли угловой на левом фланге, пошел навес на Тищенко в район дальней штанги, но прервать подачу взялся Коробенко. Однако так неудачно, что срезал мяч в свои ворота...

"Ингулец" мог отыграться перед перерывом. Однако Козыренко из пределов штрафной пробил мимо девятки. Зато голевой оказалась атака петровцев на старте второй половины – в суматохе после углового Ситало удачно сыграл на добивании.

Гости пытались отыграться, но до настоящих голевых моментов дело так и не дошло. Как следствие, ЛНЗ завоевал путевку в Премьер-лигу. До сих пор ни одной из команд региона не удавалось попасть в элитный дивизион.