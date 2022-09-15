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УПЛ определилась с датами пятого тура чемпионата Украины

Фото: "Шахтер" встретится с возрожденным "Металлистом" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты, время и места проведения матчей 5-го тура футбольного первенства. Центральным поединком станет встреча харьковского "Металлиста" и донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Отчетный тур УПЛ растянут на три дня. Первые матчи пройдут в пятницу, 30 сентября.

В первый день 5-го тура "Верес" впервые за пять лет примет соперника на родном стадионе в Ровно. "Авангард" посетит львовский "Рух", а матч начнется в 13:00. В 17 часов начнется поединок харьковского "Металлиста 1925" и "Колоса" из Ковалевки.

В первый день октябре состоятся три матча. В Петровом "Ингулец" примет полтавскую "Ворскла" (13:00), к "Львову" приедет в гости "Днепр-1" (15:00), а "Шахтер" проэкзаменует "Металлист" (17:00).

Еще три поединка запланированы на 2 октября. Игровой день начнется с поединка закарпатского "Миная" и киевского "Динамо" в 13:00. Через два часа свою встречу начнут одесский "Черноморец" и "Александрия". Закрывать тур будут луганская "Заря" и криворожский "Кривбасс" (17:00).

Список матчей 5-го тура Премьер-лиги:

  • "Верес" – "Рух", 30 сентября, 13:00
  • "Металлист 1925" – "Колос", 30 сентября, 17:00
  • "Ингулец" – "Ворскла", 1 октября, 13:00
  • "Львов" – "Днепр-1", 1 октября, 15:00
  • "Металлист" – "Шахтер", 1 октября, 17:00
  • "Минай" – "Динамо", 2 октября, 13:00
  • "Черноморец" – "Александрия", 2 октября, 15:00
  • "Заря" – "Кривбасс", 2 октября, 17:00

В четверг украинский "Динамо" представило новые комплекты формы на сезон 2022/23. Домашний, выездной и третий вариант экипировки изготовил New Balance. На основную форму киевлян вернется легендарная диагональная полоса.

К слову, украинская Премьер-лига назначила матч чемпионата Украины посреди международной паузы.

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