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УПЛ определила лучшего футболиста и тренера в ноябре

Новости » Спорт     04.12.2019 - 14:34
УПЛ определила лучшего футболиста и тренера в ноябре
Фото: Егор Назарин и Висенте Гомес (upl.ua)

Победили представители "Карпат" и "Олимпика"

Украинская Премьер-лига (УПЛ) назвала лучшего игрока и тренера чемпионата в ноябре. Об этом сообщается на сайте организации.

Лучшими в прошлом месяце признаны полузащитник львовских "Карпат" Егор Назарин и наставник донецкого "Олимпика" Висенте Гомес.

Назарин в голосовании болельщиков опередил Виктора Цыганкова из киевского "Динамо", Кирилла Ковальца из "Александрия", Жуниора Мораеса, Сергея Кривцова (оба - "Шахтер"), Владлена Юрченко, Владислава Кочергина (оба - "Заря") и Шахаба ("Олимпик").

Висенте Гомес был избран лучшим наставником в конкуренции с Русланом Костышиным ("Колос"), Владимиром Шараном ("Александрия") и Луишом Каштру ("Шахтер").

Назарин был признан лучшим в 14 туре УПЛ. Тогда он сделал дубль в игре против "Мариуполя" и помог своей команде добыть выездную ничью - 2:2. Всего в текущем сезоне Назарина провел 8 поединков в футболке "зелено-белых", отличившись четырьмя голами.

"Олимпик" под руководством Висенте Гомеса в ноябре обыграл "Карпаты", "Колос", "Днепр-1" и "Ворсклу", а также сыграл вничью с "Александрией".

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