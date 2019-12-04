УПЛ визначила найкращого футболіста і тренера у листопаді

Фото: Єгор Назарин і Вісенте Гомес (upl.ua)

Перемогли представники "Карпат" і "Олімпіка"

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) назвала найкращого гравця і тренера чемпіонату в листопаді. Про це повідомляється на сайті організації.

Найкращими минулого місяця визнані півзахисник львівських "Карпат" Єгор Назарин і наставник донецького "Олімпіка" Вісенте Гомес.

Назарин в голосуванні уболівальників випередив Віктора Циганкова з київського "Динамо", Кирила Ковальця з "Олександрія", Жуніора Мораеса, Сергія Кривцова (обидва - "Шахтар"), Владлена Юрченка, Владислава Кочергіна (обидва - "Зоря") і Шахаба ("Олімпік ").

Вісенте Гомес був обраний найкращим наставником в конкуренції з Русланом Костишиним ("Колос"), Володимиром Шараном ("Олександрія") і Луїша Каштру ("Шахтар").

Назарин був визнаний кращим в 14 турі УПЛ. Тоді він зробив дубль у грі проти "Маріуполя" і допоміг своїй команді здобути виїзну нічию - 2:2. Всього в поточному сезоні Назарин провів 8 поєдинків у футболці "зелено-білих", відзначившись чотирма голами.

"Олімпік" під керівництвом Вісенте Гомеса в листопаді обіграв "Карпати", "Колос", "Дніпро-1" і "Ворсклу", а також зіграв внічию з "Олександрією".