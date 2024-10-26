УПЛ: "Олександрія" здобула важку перемогу над "Інгульцем"

Україна, Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Олександрія" – "Інгулець" – 2:1

Голи: Безерра, 17, Мишньов, 29 – П'ятов, 21

Нереалізований пенальті: Філіппов, 66 (О)

"Жовто-чорні" заволоділи ініціативою у дебюті. Утім, петровці вміло гасили випади команди Руслана Ротаня. Так тривало до 17-ї хвилини, коли "Олександрії" допоміг стандарт – навіс зі штрафного Шабанов скинув у район воротарського, звідки Безерра головою пробив у дальній кут.

"Інгулець" швидко прийшов до тями та перейшов до атакувальних дій. Як наслідок, підопічним Василя Кобіна вдалося швидко зрівняти рахунок. Це П'ятов зорієнтувався у чужому штрафному після невдалої спроби Сидоренка та відправив м'яч під дальню стійку.

"Олександрія" організувала два моменти у відповідь. Спершу Джевані з дистанції відправив м'яч над воротами, а потім Філіппов не зміг переграти Паламарчука в ближньому бою. А на 29-й хвилині "жовто-чорні" знову повели – Кравченко розіграв стандарт із Калюжним і віддав під удар Мишньову, а той поклав від поперечини з півкола штрафного.

Петровці змарнували нагоду забити перед перервою. П'ятов пробив повз ворота після передачі Сада. Зі стартом же другої половини на третій м'яч націлилися господарі. Ось Козак відправив м'яч поруч зі стійкою з 20-ти метрів. Далі простріл із лівого флангу атаки "жовто-чорних" у власні ворота зрізав Шершень – сейв голкіпера.

На 66-й хвилині Паламарчук же вкотре підтвердив статус фахівця з одинадцятиметрових. Арбітр після втручання VAR призначив пенальті за гру рукою Мисика. Однак, Філіппов із позначки не зміг переграти воротаря "Інгульця", пробивши в правий кут.

"Олександрія" продовжила тероризувати оборону петровців. Філіппов не пробив Паламарчука після передачі Джевані. Далі кіпер парирував удари Смирного, Мартинюка та того ж Джевані. На 84-й хвилині Кулаков дивом не переправив у кут простріл Козака.

Зрештою, цифри на табло не змінилися. "Олександрія" здобула непросту перемогу над головним аутсайдером першості та принаймні тимчасово вийшла в лідери УПЛ (26 очок). "Інгулець" залишився останнім, маючи в активі лише 5 пунктів.