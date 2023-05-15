УПЛ: "Олександрія" закрила тур перемогою над "Колосом"

Україна, Прем'єр-ліга, 26-й тур

"Колос" – "Олександрія" – 0:2

Голи: Ковалець, 4, Логінов, 11

Гості шокували "хліборобів" двома м'ячами за стартові 11 хвилин. Відкрили рахунок "жовто-чорні" зусиллями Ковальця. Він отримав передачу від Мустафаєва, втік до штрафного майданчика, змістився в центр і пробив точно в кут.

Далі "Олександрія" змарнувала ще кілька нагод. Постріл Михайленка по центру воріт парирував голкіпер. Далі Скорко невдало пробив зі стандарту з перспективної позиції. Натомість із ударом Кулакова головою впорався Волинець.

Та фарт "Колоса" швидко закінчився. На 11-й хвилині Логінов виявився найспритнішим під час подачі кутового та на ближній стійці головою відправив м'яч у сітку. Забивши вдруге, "Олександрія" взяла невелику паузу, щоб перевести подих.

Утім, господарі не змогли перехопити ініціативу. Підопічні Руслана Ротаня грамотно керували темпом гри та невдовзі знову "увімкнулися". Отямилися і господарі. Ось Їльїн підступно пробив у кут, але Шевченко відбив постріл хавбека. У відповідь Мірошниченко зі стандарту перевірив пильність Волинця.

Спала активність під завісу тайму. На цьому відрізку вже побільшало силової боротьби в центрі поля без небезпечних моментів біля воріт. У схожу руслі розпочалася і друга половина. Здебільшого цікавіше біля володінь обох воротарів ставало під час стандартів, як-от чергової спроби Мірошниченка – сейв Волинця.

"Олександрія" почала грати по рахунку. Гості зайнялися "перекатом" м'яча в центрі поля, вбиваючи час і не даючи "хліборобам" бодай шансу перехопити ініціативу. Цей підхід, звісно, позначився на цікавості поєдинку для нейтрального глядача. Небезпечних моментів було обмаль.

Переможців, однак, не судять. Олександрійці впевнено довели матч до перемоги та закріпилися на 5-й сходинці в УПЛ. Команда Ротаня набрала 42 очки. "Колос" же залишився восьмим (33 пункти).