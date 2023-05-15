УПЛ: "Александрия" закрыла тур победой над "Колосом"

Украина, Премьер-лига, 26-й тур

"Колос" – "Александрия" – 0:2

Голы: Ковалец, 4, Логинов, 11

Гости шокировали "хлеборобов" двумя забитыми мячами в стартовые 11 минут. Открыли счет "желто-черные" усилиями Ковальца. Он получил передачу от Мустафаева, убежал к штрафной площадке, сместился в центр и пробил точно в угол.

Дальше "Александрия" упустила еще несколько возможностей. Выстрел Михайленко по центру ворот парировал голкипер. Дальше Скорко неудачно пробил со стандарта в перспективной позиции. В свою очередь с ударом Кулакова головой справился Волынец.

Но фарт "Колоса" быстро закончился. На 11-й минуте Логинов оказался самым расторопным во время подачи углового и на ближней штанге головой отправил мяч в сетку. Забив во второй раз, "Александрия" взяла небольшую паузу, чтобы перевести дыхание.

Впрочем, хозяева не смогли перехватить инициативу. Подопечные Руслана Ротаня грамотно руководили темпом игры и вскоре снова "включились". Пришли в себя и хозяева. Вот Ильин коварно пробил в угол, но Шевченко отразил выстрел хавбека. В ответ Мирошниченко со стандарта проверил бдительность Волынца.

Упала активность под занавес тайма. На этом отрезке уже стало больше силовой борьбы в центре поля без опасных моментов возле ворот. В похожем ключе стартовала и вторая половина. В основном интереснее возле владений двух вратарей было во время стандартов, как с очередной попыткой Мирошниченко – сэйв Волынца.

"Александрия" начала играть по счету. Гости занялись "перекатом" мяча в центре поля, убивая время и не давая "хлеборобам" хотя бы шанса перехватить инициативу. Этот подход, конечно, сказался на привлекательности поединка для нейтрального зрителя. Опасных моментов было немного.

Победителей, однако, не судят. Александрийцы уверенно довели матч до победы и закрепились на 5-й строчке в УПЛ. Команда Ротаня набрала 42 очка. "Колос" же остался восьмым (33 пункта).