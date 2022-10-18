УПЛ: "Олександрія" впевнено здолала "Кривбас" у матчі з двома вилученнями

По забитому м'ячу в кожному з таймів вистачило "Олександрії" для перемоги над криворізьким "Кривбасом" у рамках 8-го туру Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 8-й тур

"Олександрія" – "Кривбас" – 2:0

Голи: Хомченовський, 7 (автогол), Третьяков, 61

Вилучення: Дячук, 74 (друга жовта картка) – Волошин, 81 (друга жовта картка)

Криворіжці змарнували нагоду забити вже на 3-й хвилині, коли Татарков із лівого краю карної зони пробив у Білика після передачі партнера. "Жовто-чорні" ж відповіли відразу голом – Калітвінцев виконав небезпечний навіс із лівого флангу, а Хомченовський на дальній стійці підправив м'яч у власні ворота.

Пропущений м'яч не шокував "Кривбас". Гості продовжили тримати м'яч на половині суперника та організували два моменти до середини тайму. Спершу Хобленко головою відправив м'яч у руки кіперу після навісу, а згодом Опанасенко пробив повз ворота в схожій ситуації.

Найреальніша можливість зрівняти рахунок у криворіжців виникла на 45-й хвилині. Після прострілу Татаркова з правого флангу за "Олександрію" відверто зіграла стійка воріт. А на старті другого тайму арбітр вирішив не призначати пенальті за падіння Якимця.

Зате на 61-й хвилині господарі подвоїли власну перевагу. Це невтомний Калітвінцев виконав навіс із правого флангу на Третьякова, який з центру штрафного майданчика переправив м'яч у сітку – 2:0.

А за якихось три хвилини рахунок міг стати розгромним. Зі стандарту той же Калітвінцев поцілий у стійку, а м'яч відлетів у спину голкіпера... Однак, по-зрадницьки для "Олександрії" лінію воріт так і не перетнув.

Під завісу матчу на полі побільшало грубощів, тож арбітр виписав немало різнокольорових карток. Олександрієць Дячук отримав другий "гірчичник" за те, що відмахнувся від Устименка. Натомість криворіжець Волошин "нарозмовляв" із рефері на дві жовті поспіль і пішов відпочивати достроково.

Усі ці мікроепізоди вже ніяк не вплинули на підсумковий результат. "Олександрія" здобула другу перемогу поспіль над одним із аутсайдерів першості та продовжила перебування у верхній половині таблиці. В активі "жовто-чорних" тепер 13 очок.