УПЛ: "Александрия" уверенно одолела "Кривбасс" в матче с двумя удалениями

По забитому мячу в каждом из таймов хватило "Александрии" для победы над криворожским "Кривбассом" в рамках 8-го тура Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 8-й тур

"Александрия" – "Кривбасс" – 2:0

Голы: Хомченовский, 7 (автогол), Третьяков, 61

Удаления: Дячук, 74 (вторая желтая карточка) – Волошин, 81 (вторая желтая карточка)

Криворожцы упустили возможность забить уже на 3-й минуте, когда Татарков с левого края штрафной зоны пробил в Билыка после передачи партнера. "Желто-черные" же ответили сразу голом – Калитвинцев исполнил опасный навес с левого фланга, а Хомченовский на дальней стойке подправил мяч в свои ворота.

Пропущенный мяч не шокировал "Кривбасс". Гости продолжили удерживать мяч на половине соперника и организовали два момента до середины тайма. Сначала Хобленко головой отправил мяч в руки киперу после навеса, а затем Опанасенко пробил мимо ворот в похожей ситуации.

Самая реальная возможность сравнять счет у криворожцев возникла на 45-й минуте. После прострела Татаркова с правого фланга за "Александрию" откровенно сыграла стойка ворот. А на старте второго тайма арбитр решил не назначать пенальти за падение Якимца.

Зато на 61-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Это неутомимый Калитвинцев исполнил навес с правого фланга на Третьякова, который из центра штрафной переправил мяч в сетку – 2:0.

А три минуты спустя счет мог стать разгромным. Со стандарта тот же Калитвинцев попал в стойку, а мяч отлетел в спину голкипера... Однако предательски для "Александрии" линию ворот так и не пересек.

Под занавес матча на поле увеличилось количество грубостей, поэтому арбитр выписал немало разноцветных карточек. Александриец Дячук получил второй "горчичник" за то, что отмахнулся от Устименко. А криворожец Волошин "наговорил" рефери на две желтые подряд и ушел отдыхать досрочно.

Все эти микроэпизоды уже никак не повлияли на итоговый результат. "Александрия" добилась второй победы подряд над одним из аутсайдеров первенства и продолжила пребывание в верхней половине таблицы. В активе "желто-черных" теперь 13 очков.