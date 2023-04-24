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УПЛ: "Олександрія" вдома розписала нічию з "Інгульцем"

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Олександрія, Понеділок 24 квітня 2023 17:56
УПЛ: "Олександрія" вдома розписала нічию з "Інгульцем" Фото: Господарі втретє поспіль зіграли внічию (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Нульовою нічиєю завершилося принципове протистояння "Олександрії" та петровського "Інгульця" в 22-му турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 22-й тур

"Олександрія" – "Інгулець" – 0:0

У перші хвилини цікавіше попереду виглядали гості. Принаймні петровці двічі довели справу до ударів. Щоправда, з пострілом Головкіна впорався Шевченко, а Клименко пробив дуже неточно. "Олександрія" ж відповіла ударом головою Кулакова в руки кіперу.

Найнебезпечніший момент першого тайму виник на 21-й хвилині. Оборонець господарів Цуріков лише в останній момент перервав небезпечний простріл до карної зони "жовто-чорних", який вже збирався переправити в сітку Запорожець. А далі матч перервала повітряна тривога.

Після вимушеної паузи команди зосередилися на боротьбі в центрі поля. Як наслідок, нові напівнагоди довелося чекати до початку другого тайму. Та й тоді Мірошніченко зі штрафного лише розім'яв воротаря "Інгульця" Білика.

Ще двічі олександрійці створили небезпеку в середині другої 45-хвилинки. Спершу на ударній позиції опинився Шулянський, але його удар головою після навісу з правого флангу пройшов над поперечиною. Натомість капітан петровців Ковальов ледь не відправив м'яч у власні ворота, коли згодом переривав простріл.

Трохи додали в активності команди у фінальні хвилини. Зокрема, голкіпер господарів упорався з ударом Поспєлова. Натомість нападник "Інгульця" Одарюк лише трохи недокрутив м'яч у дальній кут... Та змінити цифри на табло жодна з команд так і не змогла.

До слова, раніше "Дніпро-1" перестріляв львівський "Рух" із голом у доданий арбітром час.

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