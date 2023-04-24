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УПЛ: "Александрия" дома расписала ничью с "Ингульцем"

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Александрия, Понедельник 24 апреля 2023 17:56
УПЛ: "Александрия" дома расписала ничью с "Ингульцем" Фото: Хозяева третий раз подряд сыграли вничью (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Нулевой ничьей завершилось принципиальное противостояние "Александрии" и петровского "Ингульца" в 22-м туре чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 22-й тур

"Александрия" – "Ингулец" – 0:0

В первые минуты интереснее впереди выглядели гости. По крайней мере, петровцы дважды довели дело до ударов. Правда, с выстрелом Головкина справился Шевченко, а Клименко пробил очень неточно. "Александрия" же ответила ударом головой Кулакова в руки киперу.

Самый опасный момент первого тайма возник на 21-й минуте. Защитник хозяев Цуриков лишь в последний момент прервал опасный прострел в штрафную зону "желто-черных", который уже собирался переправить в сетку Запорожец. А дальше матч прервала воздушная тревога.

После вынужденной паузы команды сосредоточились на борьбе в центре поля. Как следствие, новые возможности забить пришлось ждать до начала второго тайма. Да и тогда Мирошниченко со штрафного только размял вратаря "Ингульца" Билыка.

Еще дважды александрийцы создали опасность в середине второй 45-минутки. Сначала на ударной позиции оказался Шулянский, но его удар головой после навеса с правого фланга прошел над перекладиной. В свою очередь капитан петровцев Ковалев едва не отправил мяч в собственные ворота, когда вскоре прерывал прострел.

Немного прибавили в активности команды в финальные минуты. В частности, голкипер хозяев справился с ударом Поспелова. Нападающий же "Ингульца" Одарюк лишь немного недокрутил мяч в дальний угол... Но изменить цифры на табло ни одна из команд так и не смогла.

К слову, ранее "Днепр-1" перестрелял львовский "Рух" с голом в добавленное арбитром время.

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