УПЛ: "Олександрія" з перемогою над "Металістом 1925" піднялася з небезпечної зони

Україна, Прем'єр-ліга, 17-й тур

"Металіст 1925" – "Олександрія" – 0:2

Голи: Скорко, 64, Плакса, 75, 83

Вилучення: Жичиков, 71 (М, друга жовта картка)

Із перших хвилин команди не відсиджувалися в обороні. Проте, до справді небезпечних моментів справа доходила вкрай рідко. Здебільшого головні події в першій половині відбувалися між двома штрафними майданчиками.

На 29-й хвилині гостру нагоду не використав Джевані. Вінгер "Олександрії" підстеріг помилку Курила на лівому фланзі оборони та пробив низом у дальній кут. Утім, Сидоренко зумів цей постріл бразильця парирувати.

"Металіст 1925" відповів напівмоментом на старті другого тайму. Дмитренко з лівого флангу вирізав простріл на Сидорова, але той у падінні не зумів замкнути передачу партнера. Розплата за невикористаний шанс настала на 64-й хвилині.

Гол олександрійців створив Безерра. Бразильський легіонер із правого краю карної зони пробив у воротаря, далі добив у ближню стійку, а потім із відскоку віддав на Скорка. Хавбек відправив м'яч у дальній кут.

Остаточно ж підкосило харків'ян вилучення Жичикова, який на фланзі сфолив проти Шулянського та пішов відпочивати достроково з двома "гірчичниками". За інерцією "Металіст 1925" провів кілька атак, але згодом пропустив ще двічі.

Героєм "містян" став Плакса. Атакувальний хавбек олександрійців встиг оформити дубль. Спершу він дальнім ударом ліворуч від штрафного майданчика поцілив у каркас воріт, а м'яч зрикошетив у сітку. Потім же Плакса скористався помилкою оборони та перекинув сферу через воротаря – 0:3 у підсумку.

Завдяки перемозі "Олександрія" обійшла "Металіст 1925" у турнірній таблиці та піднялася на 11-те місце (16 очок). Натомість харківський колектив опустився на 13-ту позицію (15 пунктів). Команда Руслана Ротаня ще й провела на матч менше.