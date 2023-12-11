УПЛ: "Александрия" с победой над "Металлистом 1925" поднялась из опасной зоны

Украина, Премьер-лига, 17-й тур

"Металлист 1925" – "Александрия" – 0:2

Голы: Скорко, 64, Плакса, 75, 83

Удаление: Жичиков, 71 (М, вторая желтая карточка)

С первых минут команды не отсиживались в обороне. Однако до действительно опасных моментов дело доходило крайне редко. В основном главные события в первой половине происходили между двумя штрафными площадками.

На 29-й минуте острый случай не использовал Джевани. Вингер "Александрии" подкараулил ошибку Курило на левом фланге обороны и пробил низом в дальний угол. Впрочем, Сидоренко сумел этот выстрел бразильца парировать.

"Металлист 1925" ответил полумоментом на старте второго тайма. Дмитренко с левого фланга вырезал прострел на Сидорова, но тот в падении не сумел замкнуть передачу партнера. Расплата за неиспользованный шанс наступила на 64-й минуте.

Гол александрийцев создал Безерра. Бразильский легионер с правого края штрафной зоны пробил во вратаря, затем добил в ближнюю штангу, а потом с отскока отдал на Скорко. Хавбек отправил мяч в дальний угол.

Окончательно подкосило харьковчан удаление Жичикова, который на фланге сфолил против Шулянского и ушел отдыхать досрочно с двумя "горчичниками". По инерции "Металлист 1925" провел несколько атак, но впоследствии пропустил еще дважды.

Героем "горожан" стал Плакса. Атакующий хавбек александрийцев успел оформить дубль. Сначала он дальним ударом слева от штрафной попал в каркас ворот, а мяч срикошетил в сетку. Затем же Плакса воспользовался ошибкой обороны и перебросил сферу через вратаря – 0:3 в итоге.

Благодаря победе "Александрия" обошла "Металлист 1925" в турнирной таблице и поднялась на 11-е место (16 очков). В свою очередь харьковский коллектив опустился на 13-ю позицию (15 пунктов). Команда Руслана Ротаня еще и провела на матч меньше.