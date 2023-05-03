УПЛ: "Олександрія" перемогою над "Львовом" перервала серію невдач

Україна, Прем'єр-ліга, 24-й тур

"Львів" – "Олександрія" – 0:1

Гол: Сігеєв, 12

Вилучення: Мишенко, 46 (Л, друга жовта картка)

Непоганий старт у виконанні олександрійців дозволив оформити швидкий гол. Уже на 12-й хвилині атака гостей виявилася результативною. Це вільний від опіки Сігеєв у дотик відправив м'яч у кут після навісу Мірошниченка – 1:0.

Перший гол додав куражу "Олександрії". Підопічні Руслана Ротаня продовжили нагнітати ситуацію біля воріт "містян". До перерви мінімум двічі міг забивати Третьяков, але з його випадами впорався досвідчений кіпер "Львова" Рибка.

Полегшив завдання гостей на старті другої половини Мишенко. Хавбек у дебюті тайму отримав другий "гірчичник" і пішов відпочивати достроково. "Олександрія" ж взяла на озброєння дальні удари. Ковальцю і Мірошниченку лише трохи забракло влучності з дистанції.

У фінальні хвилини "Львів" навіть у меншості спробував організувати штурм. Утім, тиск господарів був відверто хаотичним і до справжніх нагод зрівняти рахунок фактично не призвів. Зрештою, олександрійці здобули 3 очки та перервали 4-матчеву серію без перемог.

"Олександрія" залишилася на 5-й позиції в УПЛ, набравши 37 очок. "Львів" же – безнадійний аутсайдер першості. "Містяни" наразі набрали всього 13 пунктів.