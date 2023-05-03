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УПЛ: "Александрия" победой над "Львовом" прервала серию неудач

Фото: "Желто-черные" триумфовали во Львове (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Минимальной победой "Александрии" завершился матч 24-го тура отечественной Премьер-лиги против "Львова".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 24-й тур

"Львов" – "Александрия" – 0:1

Гол: Сигеев, 12

Удаление: Мышенко, 46 (Л, вторая желтая карточка)

Хороший старт в исполнении александрийцев позволил оформить быстрый гол. Уже на 12-й минуте атака гостей оказалась результативной. Это свободный от опеки Сигеев в касание отправил мяч в угол после навеса Мирошниченко – 1:0.

Первый гол добавил "Александрии" куража. Подопечные Руслана Ротаня продолжили нагнетать ситуацию у ворот "горожан". До перерыва минимум дважды мог забивать Третьяков, но с его выпадами справился опытный кипер "Львова" Рыбка.

Облегчил задачу гостей на старте второй половины Мышенко. Хавбек в дебюте тайма получил второй "горчичник" и отправился отдыхать досрочно. "Александрия" же взяла на вооружение дальние удары. Ковальцу и Мирошниченко лишь немного не хватило точности с дистанции.

В финальные минуты "Львов" даже в меньшинстве попытался организовать штурм. Впрочем, давление хозяев было откровенно хаотичным и к настоящим возможностям сравнять счет фактически не привело. В конце концов, александрийцы завоевали 3 очка и прервали 4-матчевую серию без побед.

"Александрия" осталась на 5-й позиции в УПЛ, набрав 37 очков. "Львов" же – безнадежный аутсайдер первенства. "Горожане" пока набрали всего 13 пунктов.

К слову, ранее "Днепр-1" разбил "Металлист" с хет-триком Пеглоу.

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