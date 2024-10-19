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УПЛ: "Олександрія" переграла "Ворсклу" вдома

Фото: "Жовто-чорні" здобули сьому перемогу в чемпіонаті (facebook.com/fcolexandriya)
Автор: Антон Федорців

У рамках 10-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги "Олександрія" мінімально здолала "Ворсклу" з Полтави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 10-й тур

"Олександрія" – "Ворскла" – 1:0

Гол: Бєляєв, 58

 

 

"Жовто-чорні" заволоділи територіальною перевагою зі стартових хвилин. Доволі швидко підопічні Руслана Ротаня створили й перший момент – Козак головою пробив у руки Ісенку після передачі Бєляєва. Утім, надалі оборона полтавців уміло гасила атакувальні випади господарів.

Новий спалах активності припав на кінцівку першої половини. Спершу Безерра з кута штрафного пробив повз дальню стійку "Ворскли". Далі Ісенко перевів на кутовий постріл Бєляєва в ближню дев'ятку. У відповідь Чорноморець ударом головою розім'яв Єрмакова.

"Олександрія" продовжила тиснути на початку другого тайму. Ще один постріл Безерри здалеку парирував голкіпер. Та впоратися зі серією атак "жовто-чорних" полтавці не зуміли – на 58-й хвилині Кравченко подав із правого флангу, а Бєляєв головою замкнув дальню стійку.

Команда Ротаня могла розвинути успіх. За кілька хвилин після взяття воріт пильність Ісенка дальнім ударом перевірив Калюжний. На фінальному же відтинку воротар "Ворскли" потягнув добивання Шабанова під поперечину після кутового. А в наступній атаці Шостак із напівфлангу відправив м'яч над воротами.

Зрештою, "Олександрії" для перемоги вистачило й одного забитого м'яча. Завдяки домашній перемозі "жовто-чорні" принаймні тимчасово стали лідерами Прем'єр-ліги (23 очки). Натомість "Ворскла" залишилася на 12-й сходинці (9 пунктів).

До слова, напередодні "Шахтар" заледве переміг "Колос" на виїзді.

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