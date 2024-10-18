"Колос" у грі з "нещасним випадком" поступився "Шахтарю" в УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 10-й тур

"Колос" – "Шахтар" – 0:1

Гол: Краснічі (автогол), 59

"Колос" вийшов на гру проти чемпіона з непоганим багажем. Команда не знала поразок протягом чотирьох останніх матчів, більш того, у трьох іграх поспіль зберігала свої ворота "сухими".

"Гірникам", очевидно, важко поєднувати виступи в ЛЧ та у внутрішній першості. "Прогулянки" в УПЛ трапляються все рідше, та й четверте місце, на якому вони перебувають зараз, безумовно, давить на команду.

Початок поєдинку з "Колосом" показав, що і цього разу донецькому клубу доведеться непросто. Ковалівці грамотно побудували гру, не давши супернику багато оперативного простору. Боротьба точилася переважно в центрі поля без суттєвої переваги однієї з команд.

"Вбивчий" момент до перерви був тільки один. І створили його ковалівці. На 16-й хвилині Велетень з лівого флангу увірвався в штрафний майданчик і прострілив у воротарський. А вже там Болівар у боротьбі з Педро Енріке якимось дивом не влучив у ворота. На перерву команди пішли без забитих голів.

Після відпочинку Маріно Пушіч кинув у атаку свіжі сили – Сікана та Кевіна. Це спрацювало. "Шахтар" різноманітніше і цікавіше став діяти в атаці. Перспективний момент мав Сікан. Проте м'яч не йшов у ворота "Колоса", поки захисники господарів не створили самі собі проблеми.

На 59-й хвилині Судаков розігнав чергову атаку "Шахтаря". Він протягнув м'яч від своєї половини до штрафного майданчика ковалівців. Віддав на Зубкова, той повертав пас, але у справу втрутився оборонець "Колоса" Краснічі. Передачу від Зубкова він перервав, але при цьому зрізав м'яч у власні ворота.

Цей "нещасний випадок" і вирішив долю матчу. Господарі, правда, забили свій м'яч вже в компенсований час. Але арбітри після перегляду VAR взяття воріт не зарахували.

"Шахтар" набрав 20 очок, але, навіть маючи на гру більше, продовжує залишатися за межами топ-трійки. Попереду у підопічних Пушіча дуже важкий тиждень. Спочатку гра з "Арсеналом" у Лондоні (22 жовтня), а потім Класичне з "Динамо" в УПЛ (27 жовтня).

У "Колоса" після поразки залишилось 8 балів. Команда з Київської області перебуває в таблиці на 13-й сходинці.