ua en ru
Пт, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Колос" у грі з "нещасним випадком" поступився "Шахтарю" в УПЛ

Ковалівка, П'ятниця 18 жовтня 2024 19:53
UA EN RU
"Колос" у грі з "нещасним випадком" поступився "Шахтарю" в УПЛ Фото: "Колос" – "Шахтар" (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Донецький "Шахтар" мінімально переміг ковалівський "Колос" в 10-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 10-й тур

"Колос" – "Шахтар" – 0:1

Гол: Краснічі (автогол), 59

"Колос" вийшов на гру проти чемпіона з непоганим багажем. Команда не знала поразок протягом чотирьох останніх матчів, більш того, у трьох іграх поспіль зберігала свої ворота "сухими".

"Гірникам", очевидно, важко поєднувати виступи в ЛЧ та у внутрішній першості. "Прогулянки" в УПЛ трапляються все рідше, та й четверте місце, на якому вони перебувають зараз, безумовно, давить на команду.

Початок поєдинку з "Колосом" показав, що і цього разу донецькому клубу доведеться непросто. Ковалівці грамотно побудували гру, не давши супернику багато оперативного простору. Боротьба точилася переважно в центрі поля без суттєвої переваги однієї з команд.

"Вбивчий" момент до перерви був тільки один. І створили його ковалівці. На 16-й хвилині Велетень з лівого флангу увірвався в штрафний майданчик і прострілив у воротарський. А вже там Болівар у боротьбі з Педро Енріке якимось дивом не влучив у ворота. На перерву команди пішли без забитих голів.

Після відпочинку Маріно Пушіч кинув у атаку свіжі сили – Сікана та Кевіна. Це спрацювало. "Шахтар" різноманітніше і цікавіше став діяти в атаці. Перспективний момент мав Сікан. Проте м'яч не йшов у ворота "Колоса", поки захисники господарів не створили самі собі проблеми.

На 59-й хвилині Судаков розігнав чергову атаку "Шахтаря". Він протягнув м'яч від своєї половини до штрафного майданчика ковалівців. Віддав на Зубкова, той повертав пас, але у справу втрутився оборонець "Колоса" Краснічі. Передачу від Зубкова він перервав, але при цьому зрізав м'яч у власні ворота.

Цей "нещасний випадок" і вирішив долю матчу. Господарі, правда, забили свій м'яч вже в компенсований час. Але арбітри після перегляду VAR взяття воріт не зарахували.

"Шахтар" набрав 20 очок, але, навіть маючи на гру більше, продовжує залишатися за межами топ-трійки. Попереду у підопічних Пушіча дуже важкий тиждень. Спочатку гра з "Арсеналом" у Лондоні (22 жовтня), а потім Класичне з "Динамо" в УПЛ (27 жовтня).

У "Колоса" після поразки залишилось 8 балів. Команда з Київської області перебуває в таблиці на 13-й сходинці.

Раніше скандальний український клуб дивом продовжив існування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛ Шахтар Колос
NEWS
Зеленський зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку
Зеленський зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку
DAILY
Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи