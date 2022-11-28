УПЛ: "Олександрія" на останніх хвилинах втратила перемогу над "Рухом"

Україна, Прем'єр-ліга, 15-й тур

"Олександрія" – "Рух" – 1:1

Голи: Мірошніченко, 80 – Карабін, 88 (пенальті)

Вилучення: Климчук, 58 (Р, друга жовта картка)

Першими небезпечний момент створили гості. Климчук на 5-й хвилині завдав удару з меж штрафного майданчика, але кіпер "жовто-чорних" Горох перевів м'яч на кутовий. Згодом львів'яни зіграли ще гостріше – простріл із лівого флангу збирався замикати Альваренга, але Цуріков в останній момент вибив м'яч подалі.

Проте, розвиток ці епізоди не отримали. Більше того, поступово гра скотилася до жорсткої боротьби в центрі поля. Часом – навіть жорстоку, що призвело до низки вимушених замін ще до перерви та півдесятка жовтих карток на обидві команди.

На старті другої половини "Рух" знову мав нагоду відкрити рахунок. Однак, під удар Таллеса в напрямку воріт відчайдушно в останній момент кинувся Бабогло – кутовий.

Хтозна, як події розгорнулися б далі, якби на 58-й хвилині львів'яни не залишилися у меншості. Це Климчук у верховій боротьбі зіграв ліктем і пішов відпочивати достроково. Удесятьох гості вже змушені були зосередитися на обороні власних володінь.

Однак, втримати ворота сухими "Рух" не зумів. Підвів голкіпер Ледвій. У простій ситуації він "привіз" вільний удар у напрямку власних воріт, а в "Олександрії" знайшлися свої майстри короткого розіграшу – Рибалка відкинув на Мірошніченка, який потужно пробив під поперечину.

Та все ж гості зуміли врятуватися. Після фолу Демченка у власній карній зоні арбітр призначив одинадцятиметровий. До позначки підійшов Карабін і пробив у нижній кут. Натомість воротар стрибнув у протилежний бік – 1:1 у підсумку.