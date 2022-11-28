УПЛ: "Александрия" на последних минутах потеряла победу над "Рухом"

Украина, Премьер-лига, 15-й тур

"Александрия" – "Движение" – 1:1

Голы: Мирошниченко, 80 – Карабин, 88 (пенальти)

Удаление: Климчук, 58 (Р, вторая желтая карточка)

Первыми опасный момент создали гости. Климчук на 5-й минуте нанес удар из пределов штрафной, но кипер "желто-черных" Горох перевел мяч на угловой. Вскоре львовяне сыграли еще острее – прострел с левого фланга собирался замыкать Альваренга, но Цуриков в последний момент выбил мяч подальше.

Однако развитие эти эпизоды не получили. Более того, постепенно игра скатилась к жесткой борьбе в центре поля. Иногда даже жестокой, что привело к ряду вынужденных замен еще до перерыва и полдесятка желтых карточек на обе команды.

На старте второй половины "Рух" снова имел возможность открыть счет. Однако под удар Таллеса в направлении ворот отчаянно в последний момент бросился Бабогло – угловой.

Как знать, как события развернулись бы дальше, если бы на 58-й минуте львовяне не остались в меньшинстве. Это Климчук в верховой борьбе сыграл локтем и отправился отдыхать досрочно. Вдесятером гости уже вынуждены были сосредоточиться на обороне собственных владений.

Однако, удержать ворота сухими "Рух" не сумел. Подвел голкипер Ледвий. В простой ситуации он "привез" свободный удар в сторону собственных ворот, а у "Александрии" нашлись свои мастера короткого розыгрыша – Рыбалка сбросил на мощно пробившего под перекладину Мирошниченко.

И все же гости сумели спастись. После фола Демченко в собственной штрафной зоне арбитр назначил одиннадцатиметровый. К отметке подошел Карабин и пробил в нижний угол. Вратарь же прыгнул в противоположную сторону – 1:1 в итоге.